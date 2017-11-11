До кінця року плануються прем'єри щонайменше 33 українських фільмів - Кириленко

До кінця року плануються прем'єри щонайменше 33 українських фільмів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко повідомив під час з’їзду політичної партії "Народний фронт".

"Цього року - рекорд по кількості прем'єр: до кінця року плануються щонайменше 33 прем'єри українського кіно: повного метру, короткого метру, документалістики й інших речей", - сказав він.

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Крім того, за словами Кириленка, за умови збереження нинішніх темпів підтримки кіновиробництва наступного року, за прогнозами, в Україні планується від 55 до 60 прем'єр "великого кіно".

"Не кажучи про телесеріали, які нарешті телеканали можуть знімати, в тому числі і за державної підтримки", - сказав Кириленко.