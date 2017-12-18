ЗМІ назвали п'ять найбільших іменних благодійних фондів (інфографіка)

Міжнародний благодійний фонд народного депутата Олександра Фельдмана став другим найбільшим іменним благодійним фондом в Україні за версією видання «Деловая Столица».

Як підрахували у виданні, за 2016 рік більше витратив тільки Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - 900 млн грн. Також до ТОП-5 найбільших іменних благодійних фондів країни увійшли Фонд Віктора Пінчука, Благодійний фонд Порошенка та Фонд братів Кличків.

«Для мене благодійність - це свого роду наркотик. І коли коштів на неї не вистачає, доводиться їх залучати», - зазначив Олександр Фельдман. - Ні для кого не секрет, що фінансові проблеми фондів, і нашого в тому числі, безпосередньо залежать від зменшення дохідної частини бізнесу під час кризи. Але, незважаючи на це, філантропічні організації продовжують виконувати свої функції, а часто й функції держави. Особливо в умовах війни».

Як наголосили в "Деловой столице", незважаючи на економічну кризу та її наслідки для бізнесу, Олександр Фельдман з року в рік нарощує філантропічну діяльність. За 20 років роботи фонд реалізував десятки проектів і програм, трансформуючи їх під виклики часу. Флагманський проект фонду наразі по суті квінтесенція всієї його діяльності — Регіональний ландшафтний парк Фельдман Екопарк: мультифункціональний комплекс, на базі якого здійснюються програми з оздоровлення та реабілітації дітей, передусім постраждалих від війни на Донбасі, вимушених переселенців, воїнів АТО та членів їхніх сімей, вдів загиблих (Центр психосоціальної реабілітації), проекти в сфері науки і освіти (Дитяча еколого-натуралістична академія), зоозахисту (Центр допомоги диким, екзотичним і домашнім тваринам «Добрий дім», Центр реабілітації кажанів), спорту («Турнір 1000 команд»).

Інші напрями роботи фонду стосуються допомоги мирним жителям, що постраждали внаслідок війни на Донбасі, («Простягни руку допомоги»), підтримки мистецтва та збереження української історії (галерея «АВЕК», Feldman Family Museum), розвитку толерантності у суспільстві (Інститут прав людини ійзапобігання екстремізму та ксенофобії, підтримка Асоціації національно-культурних об'єднань України). Ще один гуманітарний проект фонду - Музей релігій, будівництво якого заплановане на території Фельдман Екопарк.