У Херсонській області жорстоко побилися школярки (відео)

У Каховському районі Херсонської області побилися дві школярки. Поліція проводить досудове розслідування за ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження".

"До чергової частини Каховського відділу поліції звернулась 32-річна мешканка м. Каховка. Жінка повідомила, що 14-річна дівчина спричинила тілесні ушкодження 13-річній доньці заявниці", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

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У ході перевірки поліцейські з’ясували, що між дівчатами виник конфлікт на ґрунті взаємних обвинувачень у соцмережах.

"Вони призначили між собою зустріч, під час якої словесна перепалка переросла в бійку. Ввечері мати однієї з дівчат побачила, що у донькі брудний одяг. Дівчина розповила, що сталося, після чого мати звернулася до поліції", - розповіли правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові поліція розслідувала побиття 15-річної школярки, яке здійснили на вулиці її однолітки.