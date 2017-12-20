Лист з минулого: у київській школі відкрили капсулу часу і відправили послання в майбутнє (відео)

В одному з київських ліцеїв зі стіни дістали капсулу часу. 50 років тому туди поклали листа першокласники зі своїми мріями - про космічні подорожі, світле майбутнє та про життя без війни. Сучасні ж учні вирішили традицію продовжити і знову замурували капсулу, вже зі своїм посланням, - йдеться в сюжеті ТСН.

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Старшокласники зібрали посилку у майбутнє: світлина їхнього 10-а, списки класу і флешка - на ній музичне послання одного з учнів школи.

Поруч з їхніми прізвищами у посланні - їхні мрії, хто ким хоче бути.

Для таких листів у майбутнє в їхній школі є спеціальне місце - 50 років тому першокласники замурували тут послання нащадкам. Табличку, яка розказувала, що капсула знаходиться саме тут, декомунізували, проте саме послання все-таки вирішили дістати.

Нині тодішні першокласники не пам’ятають жодного слова з послання, лише самих себе того дня - за старими фотографіями. Щоправда, тоді якийсь лист у капсулі не мав жодного значення, бо 50 років аж занадто довгий термін для семирічних.

Нині ж привіт з минулого привітали оплесками.