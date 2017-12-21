У Житомирі 12 громадян нагородили орденами, званнями і відзнаками

Сьогодні у Житомирі 12 жителів області отримали ордени, почесні звання та відзнаки. Як передає кореспондент УНІАН, відзнаки на початку сесії обласної ради вручили нагородженим голова облдержадміністрації Ігор Гундич та голова обласної ради Володимир Ширма.

Читайте такожГолова Житомирської ОДА обговорив з послом Казахстану напрямки діяльності і бізнес-проекти (фото)Так, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм указами президента України Орден «За заслуги» III ступеня отримали Микола Бородавка - тракторист приватної агрофірми «Єрчики» Попільнянського району та Черняхівський селищний голова Іван Бабицький.

Також жителі області отримали почесні звання:

«Заслужений артист України» – директор комунального закладу фольклорного національного обряду «Родослав» та художній керівник гурту «Кредо» (Житомир) Олександр Зайченко;

«Заслужений працівник освіти» – методист української мови та літератури науково-методичного центру управління освіти Житомирської міської ради Лариса Вербило та директор КЗ «Довбиська спеціалізована школа-інтернат» Вадим Романчук;

«Заслужений працівник культури» – заступник директора з навчально-виховної роботи відділення школи мистецтв Новоград-Волинського Олена Білявська та начальник відділу культури і туризму Ружинської РДА Олексій Хитрий;

«Заслужений працівник сільського господарства України» – завідуюча кафедри рослинництва Житомирського агроекологічного університету Віра Мойсієнко, директор приватної агрофірми «Тетерів» Любарського району Сергій Лепетюк, начальник управління агропромислового розвитку Новоград-Волинської РДА Василь Ткачук та засновник ПСП «Батьківщина» Ружинського району Ігор Сторожев;

Крім цього, грамотою Житомирської ради нагородили золотого призера Чемпіонату України зі змішаних єдиноборств спортсменку Дар’ю Самчик.