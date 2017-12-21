Вампіри, вертольоти і готичні замки: Лобода зробила заявку на найдорожчий кліп (відео)
14:28, 21 грудня 2017Суспільство
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Українська співачка Світлана Лобода, яка стала "Співачкою року" у Росії, презентувала тизер кліпу на пісню "Парень".
Скандальна українська співачка Світлана Лобода презентувала тизер кліпу на пісню "Парень". У ролику зірка приміряла образ вампірши.
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"Вампірська сага. Вертольоти, готичні замки, розкішна пантера. Все, що буде розбурхувати вашу уяву в новому відео LOBODA. Зустрічайте тизер кліпу, який обіцяє стати однією з найдорожчих робіт в історії вітчизняного шоу-бізнесу", - йдеться в описі.
Автором пісні став екс-соліст групи "Инь-Ян" Артем Іванов (ISAAC). Раніше він брав участь у конкурсі "Новая волна 2017" в Сочі.
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