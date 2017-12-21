Маріупольський суд знову відклав новий розгляд резонансної справи Колмогорова

Маріупольський суд знову відклав новий розгляд кримінального провадження проти прикордонника Сергія Колмогорова, обвинуваченого у вбивстві та перевищенні службових повноважень.

Як повідомляється на сайті Приморського райсуду Маріуполя, засідання мало відбутися сьогодні, однак воно відкладено у зв’язку з хворобою обвинуваченого Колмогорова, а також судді Євгенії Митрофанової.

Нагадується, що Колмогоров обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст. 115 ч. 1 (умисне вбивство) та 365 ч.3 (перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу України.

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Наступне судове засідання заплановано на 16 січня 2018 року, початок - о 13.00.

Як повідомляв УНІАН, старшого солдата Колмогорова звинуватили у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників у Маріуполі 9 вересня 2014 року. Тоді прикордонники побачили на березі Азовського моря автомобіль, який, як вони стверджували, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники почали вимагати від водія зупинитися, але той не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь. Водій не постраждав, жінка загинула. В автомобілі перебувало подружжя з Маріуполя.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки тільки Колмогорова і засудив його до 13 років позбавлення волі. У лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок у силі.

6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ задовольнив клопотання захисту Колмогорова і відправив його справу на нове судове розслідування до Приморського райсуду Маріуполя. Також Вищий спецсуд звільнив Колмогорова з-під варти.

Приморський райсуд 8 грудня мав розпочати нове судове розслідування кримінального провадження проти Колмогорова, але засідання суду не відбулося.