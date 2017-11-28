Суд в Маріуполі 8 грудня розпочне новий розгляд резонансної справи Колмогорова

Приморський районний суд Маріуполя 8 грудня розпочне нове судове розслідування кримінального провадження проти прикордонника Сергія Колмогорова.

Про це йдеться у інформації на сайті суду.

Розгляд справи розпочнеться об 11.00.

Судді у справі - Олексій Шишилін, Євгенія Митрофанова та Вікторія Федотова.

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Як повідомляв УНІАН, старшого солдата Колмогорова звинуватили у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників у Маріуполі 9 вересня 2014 року. Тоді прикордонники побачили на березі Азовського моря автомобіль, який, як вони стверджували, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники почали вимагати від водія зупинитися, але той не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь. Водій не постраждав, жінка загинула. В автомобілі перебувало подружжя з Маріуполя.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки тільки Колмогорова і засудив його до 13 років позбавлення волі. У лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок у силі.

6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ задовольнив клопотання захисту Колмогорова і відправив його справу на нове судове розслідування до Приморського райсуду Маріуполя. Також Вищий спецсуд звільнив Колмогорова з-під варти.

9 листопада ряд народних депутатів спрямували запит до голови Вищої ради правосуддя з проханням перевірити рішення Приморського райсуду Маріуполя у справах військовослужбовців через численні повідомлення про необ'єктивність суддів.

Своєю чергою Приморський райсуд поскаржився ВРП на тиск з боку народних депутатів, журналістів і громадськості.