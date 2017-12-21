На Житомирщині ветерани УПА отримуватимуть щомісячну грошову допомогу - облрада

На Житомирщині ветерани УПА отримуватимуть щомісячну грошову допомогу. Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували сьогодні більшість депутатів Житомирської обласної ради на черговій сесії.

Читайте такожНа Житомирщині вшанували пам’ять вояків армії УНР, яких 1921 року розстріляли більшовикиДля цього депутати внесли зміни в обласну комплексну "Програму соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки".

Так, зокрема, рішенням сесії до назви програми додали категорію - "учасники визвольних змагань", виклавши назву програми в такій редакції : "Обласна комплексна Програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, учасників визвольних змагань, пенсіонерів та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки".

Тепер цією програмою передбачено надання щомісячної грошової допомоги учасникам визвольних змагань (боротьби за незалежність України, борців за волю України, зокрема, ветеранам ОУН, УПА - УНІАН) у розмірі двох мінімальних зарплат.