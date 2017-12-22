Православні сьогодні святкують день святої праведної Анни, у народі - "зимової"

Православні християни 22 грудня відзначають зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», ім'я Анна в перекладі з івриту означає «милість», «благодать».

У Святому Писанні немає згадок про святу Анну, але відомості про неї збереглися у Священному Переданні.

Свята праведна Анна була матір'ю Діви Марії і, відповідно, бабусею Іісуса Христа. Жила вона зі своїм чоловіком - праведним Іоакимом у Назареті. Вони до старості залишалися бездітними. Одного разу первосвященик відмовився приймати в Іоакима приношення, бо до бездітних сімей ставилися з презирством, вважаючи, що якщо у сім'ї немає дітей, то з їхнього роду не міг народитися Месія. Іоаким пішов у пустелю і молився Господу.

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Іоакиму явився ангел і повідомив, що його дружина народить Дочку. Анна зі сльозами молилася в саду, і їй також явився ангел, кажучи, що у неї народиться благословенна Дочка, Яку слід назвати Марія. У подружжя народилася Дочка - Пресвята Діва Марія.

На Святій Горі 22 грудня святкує панігір скит Святої Анни. Однією з головних святинь обителі є чудотворний образ святої праведної Анни, перед яким моляться про дарування дітей, а потім надсилають фото немовлят, які народилися після таких прохань.

Ліва стопа праведної Анни також знаходиться в Великому скиту праведної Анни, а права - у монастирі Кутлумуш; ліва рука - в обителі Ставронікіта.

Святій праведній Анні моляться бездітні сім'ї, просячи про дарування довгоочікуваного чада й вагітні жінки - про вдалі пологи і здоров'я матері та дитини.

У народі це свято називають днем святої праведної Анни "зимової", бо в цей час вже встановлювалася постійна зимова погода. Також наші пращури помічали, що після цього свята "помітно додасться день".