Податківці перехопили кур’єра конвертаційного центру

У Києві в рамках операції «Фірма» співробітники головного відділу податкової міліції ДПІ у Печерському районі спільно з працівниками ГУ СБУ в Києві припинили діяльність конвертаційного центру, який проводив оборудки з мільйонними сумами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Києві, нелегальну фінансову мережу створив 30 річний киянин. За короткий час він зареєстрував близько 10 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Під виглядом оплати неіснуючих товарів і послуг легальні комерційні підприємства відмивали тут приховані від оподаткування гроші, перераховуючи їх на банківські рахунки фіктивних фірм.

Офіс центру знаходився у центрі міста по Лабораторному провулку, а конвертатори роз’їжджали на престижних джипах. Власне, з одного такого авто оперативниками було вилучено понад 250 тис. грн., повідомили в прес-службі.

Рахунки фіктивних фірм, які знаходились в 6 банках міста, заблоковано. У ході операції правоохоронці вилучили статутні документи та печатки фіктивних підприємств, комп’ютери та бланки чистих платіжних доручень з підписами посадових осіб.

За фактом скоєння злочину порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

Всього з початку року працівниками податкової міліції столиці виявлено 10 конвертаційних центрів та більш як 160 фіктивних фірм.