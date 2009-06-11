Євро на міжбанку виросло

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6105/7,6275, на 12.00 звузився спред - 7,6175/7,6250. На момент закриття цінові рівні підвищилися до 7,6180/7,6260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,о 14.15 Нацбанк вийшов на ринок з доларами за курсом 7,6100.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2454/0,2464, на 12.00 ціни піднялися до 0,2457/0,2465. На момент закриття торгів ціни досягли позначки - 0,2463/0,2470.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,9250 (+0,0150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3965/1,4060.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6310/10,6545, на 12.00 ціни пішли вгору - 10,6630/10,6870. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH знизилися до 10,6460/10,6835.