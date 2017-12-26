Передріздвяний уїк-енд мультимільйонерки зі Львова

Переможниця «Мегалот» вирішила не відкладати здійснення своїх мрій на потім та сміливо вирушила до столиці, щоб стати почесною учасницею «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.», узяти участь в ексклюзивній vip-програмі «Два дні з життя мільйонера» та провести незабутній передріздвяний уїкенд у Києві. Ірина Антонівна грає у «Мегалот» вже близько п’яти років, проте такий крупний виграш у неї вперше. Любов до лотереї пані Ірині прищепив батько, лотерейний стаж якого нараховує чимало десятків років, адже він почав грати ще зі «Спортлото». Саме батько створив систему, завдяки якій його донька й змогла виграти у «Мегалот». Проте жінка не поспішає ділитись своїм секретом, адже планує невдовзі зірвати й Мегаджекпот.

У рамках програми «Два дні з життя мільйонера» Ірина Антонівна разом з донькою поринула у справжню передноворічну казку. Львівські гості відвідали популярне новорічне 3D-шоу на ВДНГ «Вартові мрій», побували на ярмарку на Софійській площі, побачили головну новорічну окрасу Києва – красуню-ялинку, оздоблену мільйонами палаючих вогників. І до того ж, святковий уїк-енд був добре приправлений мільйонерськими розвагами – відвідуванням престижного спа-салону, куштуванням екзотичних страв у дорогих ресторанах, професійною фотосесією. Кульмінацією програми, звичайно, стала участь у зйомках розіграшу «Мегалот» та вечеря з ведучою програми – Іриною Фроловою у столичному японо-перуанському ресторані.

Переможниця почала здійснювати свої мрії з допомогою свого виграшу у лотерею, проте вона вважає, що основне ще попереду. Ірина Антонівна не збирається полишати гру в «Мегалот» та одного разу мріє зірвати Мегаджекпот, який на сьогодні становить 11 мільйонів гривень. Усім тим, хто ще не зміг виграти, проте дуже бажає, Ірина радить не втрачати надії, грати та втілювати у життя свої мрії та мрії своїх рідних.