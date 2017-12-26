Стало відомо про причини смерті композитора Володимира Шаїнського

Знаменитий композитор Володимир Шаїнський помер на 93-му році життя. Інформацію про трагедію підтвердив син Шаїнського. Він заявив, що композитор помер після важкої операції, пов'язаної з онкологічним захворюванням, передає Рен-ТВ.

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Шаїнський протягом шести років страждав від раку. Першу пухлина артистові видалили в 2011 році. Вчергове хвороба дала про себе знати через чотири роки: тоді у композитора виявили рак шлунка. Йому довелося пережити ще одну операцію.

Останні роки життя Шаїнський провів у США. Дата прощання і похорону буде оголошена пізніше.

Нагадаємо, що Шаїнський є автором музики до багатьох мультфільмів та дитячих фільмів.

Його пісні співали Майя Кристалінська, Людмила Зикіна і Ганна Герман, Йосип Кобзон, Алла Пугачова і Лев Лещенко - «Йде солдат по місту», «На дальній станції зійду», «Батьківський дім», «Через дві зими і багато інших.