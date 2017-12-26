На Житомирщині стартує відбір кандидатів на здобуття відзнаки "Орден Святого Пантелеймона"

На Житомирщині стартує відбір кандидатів на здобуття медичної відзнаки «Орден Святого Пантелеймона».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, регіональна медична рада розпочинає відбір кандидатів серед медичних працівників області на отримання відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона».

Про це зазначив голова ради, завідувач кафедри організації і економіки фармації НМУ ім. О.Богомольця, доктор фармацевтичних наук Костянтин Косяченко сьогодні, 26 грудня, під час прес-конференції у Житомирі.

За його словами, відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я.

«Найдостойніших лікарів, медичних сестер, фельдшерів обиратимуть у 5 номінаціях – «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров’я», «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я» та «Взірець служіння суспільству». Регіональна рада відбиратиме кандидатури на основі подань від громадських організацій, медичних колективів та профспілок. Після цього ми подаємо ці кандидатури на розгляд експертної ради у Київ. Нагородження переможців відбудеться 9 серпня 2018 року у День Святого великомученика і цілителя Пантелеймона», – зазначив Косяченко.

Крім ордену, переможці отримають грошову відзнаку у розмірі 100 тис. грн.

Також засновники відзнаки приділятимуть особливу увагу молодим лікарям – молодих медпрацівників до 35 років нагороджуватимуть «Медаллю Святого Пантелеймона».

Прийом документів та кандидатур триватиме до 28 лютого 2018 року.

Довідка УНІАН. Ця відзнака має тривалу історію. У 2009 роцы Міністерство охорони здоров’я запровадило в Україні заохочувальну відзнаку «Хрест Пантелеймона Цілителя», яка вручалася тим, хто має видатні особисті заслуги та сприяє розвитку галузі охорони здоров’я та медичної науки, в благодійній, гуманістичній та громадській діяльності, а також за інші здобутки на ниві охорони фізичного та духовного здоров’я населення. Відзнака була погоджена та благословенна Предстоятелями трьох найбільших християнських Церков України. Більше двадцяти видатних вчених, лікарів, громадських та благодійних діячів, представників духовенства. У 2017 році організатори започатковують громадську відзнаку за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» з метою відновлення в суспільстві засад милосердя, гуманізму.