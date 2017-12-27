"Безславний виродок" Майкл Фассбендер може знятися в українській комедії

Голлівудський актор Майкл Фассбендер («Кредо вбивці», «Чужий: Заповіт» і «Безславні виродки») може знятися в першому незалежному українському фільмі, який орієнтований на прокат у США.

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Це буде екшн-комедія про американця, який приїжджає в Україну і зіштовхується з новою для нього культурою.

Зйомки фільму проводить студія в Дніпрі, без продюсування та спонсорів.

Основна мова - англійська. Фільм знімається на гроші інвестора - власника студії, а також на свої власні кошти.

На даний момент ведуться переговори про головній ролі з Майклом Фассбендером («Чужий: заповіт», «Кредо вбивці», «Безславні виродки», «Макбет») і Джейсоном Біггсом, відомим у головній ролі в серії фільмів «Американський пиріг».

Прокатний рейтинг фільму - R (18+), і за словами творців це буде «доросла історія не позбавлена міцного слівця та легкої еротики, необхідних для просування сюжету, а не порожній провокації».

Голлівудський актор Майкл Фассбендер («Кредо вбивці», «Чужий: Заповіт» і «Безславні виродки») може знятися в першому незалежному українському фільмі, який орієнтований на прокат у США.

Це буде екшн-комедія про американця, який приїжджає в Україну і зіштовхується з новою для нього культурою.

Зйомки фільму проводить студія в Дніпрі, без продюсування та спонсорів.

Основна мова - англійська. Фільм знімається на гроші інвестора - власника студії, а також на свої власні кошти.

На даний момент ведуться переговори про головній ролі з Майклом Фассбендером («Чужий: заповіт», «Кредо вбивці», «Безславні виродки», «Макбет») і Джейсоном Біггсом, відомим по головній ролі в серії фільмів «Американський пиріг».

Прокатний рейтинг фільму - R (18+), і за словами творців це буде «доросла історія не позбавлена міцного слівця та легкої еротики, необхідних для просування сюжету, а не порожній провокації».