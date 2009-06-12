Долар і євро на міжбанку скачуть

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6125/7,6315, на 11:00 звузився спрэд – 7,6155/7,6290, а на 12:00 ціни зросли до 7,6360/7,6505. На час закриття цінові рівні встановилися на значеннях 7,6380/7,6465 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,Нацбанк сьогодні не проводив запланований аукціон з продажу євро через відсутність заявок на придбання європейської валюти.

Також повідомляється, що сьогодні в Російській Федерації святкують День Росії, внаслідок чого торги рублем були можливі тільки на ТОМ’і.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3965/1,4060. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6925/10,7260, на 11:00 ціни пішли вгору – 10,7080/10,7365, а на 12:00 сягли рівня 10,7240/10,7465. На час закриття торгової сесії цінові показники щодо євро-гривні відкотилися до 10,7110/10,7295.