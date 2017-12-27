Мати звільненого з полону бійця ЗСУ знепритомніла після дзвінка сина (відео)

Мати звільненого з полону бійця ЗСУ Олександра Олійника, який незаконно утримувався на окупованій території Донбасу, знепритомніла під час телефонної розмови зі своїм сином.

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"Він зателефонував і сказав, що вже тут. Мама втратила свідомість", - повідомляє "Апостроф".

Зазначимо, що Олександр Олійник потрапив у полон бойовиків 9 лютого 2015 року, за тиждень до трагічних подій під Дебальцевим. Олександр служив у складі 128-ої гірсько-піхотної бригади Збройних сил.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня в районі Майорска Донецької області відбулося звільнення 74 українських заручників з в'язниць російсько-окупаційних бандформувань.