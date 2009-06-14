Ющенко: продукція легкої промисловості має попит у світі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав працівників легкої промисловості із професійним святом.

“Високо ціную ваші багаті трудові традиції, досвід і відповідальне ставлення до справи. Своєю наполегливою працею ви забезпечуєте мільйони людей товарами народного споживання. Завдяки вам продукція вітчизняної легкої промисловості користується попитом не лише в Україні, а й багатьох країнах світу”, - зазначив у своєму привітанні В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що працівники легкої промисловості й надалі докладатимуть усіх зусиль для постійного підвищення якості виробництва, модернізації і технологічного переоснащення галузі відповідно до міжнародних стандартів, зміцнення її позицій на внутрішньому і зовнішніх ринках.

Президент побажав працівникам легкої промисловості міцного здоров`я, щастя, добробуту й нових звершень на благо народу.

Напередодні Президент з нагоди Дня працівників легкої промисловості підписав Указ про нагородження державними нагородами України і присвоєння почесних звань.