Триває ліквідація наслідків стихійного лиха на Волині

На Волині продовжується ліквідація наслідків стихійного лиха, що сталося 10 червня, відновлене електропостачання у всіх 5 постраждалих районах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 13 червня продовжувалися роботи з ліквідації наслідків складних погодних умов на територіях Камінь-Каширського, Любешівського, Любомльського, Ратнівського та Шацького районів. Внаслідок стихії в області був відключений 61 населений пункт, пошкоджені 35 ЛЕП і, за уточненими даними, 1186 будівель.

Уламками дахів були травмовані троє осіб. В результаті падіння дерев були створені перешкоди для руху на дорогах. Зазнали пошкоджень сільськогосподарські культури та лісові насадження районів.

На сьогодні у 5 районах області електропостачання відновлене. Затори на дорогах розчищені, забезпечено проїзд автотранспорту.

В Любешівському районі були пошкоджені, за уточненими даними, 1082 будівлі (багатоповерхові та приватні житлові будинки, господарські будівлі, заклади культури, освіти, дошкільні заклади, інші будівлі громадського призначення). Відновлені 936 будівель, у тому числі за добу – 288. Залишається відновити 146 будівель.

У Камінь-Каширському районі були пошкоджені 62 будинки та господарські споруди, залишається відновити ще три.

На місцях працюють підрозділи МНС, бригади комунальних служб, обленерго, облавтодору та місцеве населення, загалом 782 особи і 53 одиниці техніки.

Комісіями ТЕБ та НС райдержадміністрацій уточнюються збитки.

Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють опергрупи Головного облуправління МНС, загальну координацію - міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Кабінет міністрів виділив з резервного фонду 17,2 млн. грн. для ліквідації наслідків урагану в п`яти районах Волинської області.

З 17,2 млн. грн. на часткове відшкодування збитків громадянам планується виділити 6,2 млн. грн., на відновлення бюджетних установ – 6 млн. грн., а на часткове відшкодування збитків сільгосппідприємствам і фермерським господарствам – 5 млн. грн.