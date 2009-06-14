За підтримки внутрішніх військ працює табір для проблемних дітей

У Донецьку за підтримки Східного територіального командування Внутрішніх військ МВС України завтра розпочне роботу літній оздоровчий військово-спортивний табір для проблемних дітей, які потребують особливої педагогічної уваги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, в рамках підготовки до літньої оздоровчої кампанії для оздоровлення дітей та студентської молоді, затверджено програму проведення літнього військово-спортивного табору для учнів, які потребують особливої педагогічної уваги.

Табір буде організовано з 15 червня по 14 липня, за цей час планується оздоровити близько 200 учнів, які потребують особливої педагогічної уваги.

У програмі передбачаються заняття із парашутно-десантної підготовки, стрілецької підготовки, орієнтування в часі й просторі та інші заняття з військової підготовки. Впродовж усього місяця проходитимуть психологічні тренінги для учасників.

Табір організовано з метою створення належних умов для повноцінного оздоровлення дітей, молоді, а також військово-патріотичної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, зазначили в прес-службі.