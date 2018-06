Must визнаний кращим рестораном східної Європи 2018

Стейкхаус Must розташований в Київському ЦУМі, визнаний відкриттям року і кращим рестораном східної Європи 2018, за версією Європейської Гастрономічної Асоціації. Три провідних ресторанних критика, за підтримки понад 70 експертів, орієнтуючись на особистий досвід та коментарі користувачів соціальної мережі TripAdvisor, особливо відзначили Must.

Неперевершене обслуговування з персональним підходом до кожного гостя, навіть у ситуації, коли всі столи зайняті. Унікальне світлове шоу на другому поверсі ресторану. Секретний рецепт м'ясо сухого визрівання з тонким інтригуючим ароматом. Сімейна атмосфера, створена власниками закладу, були відзначені критиками як основні причини вплинули на високі результати в оцінках ресторану Must.

Нагадаємо Must перекладається з англійської як повинен. «Прикметник повинен детермінувати посил закладений творцями ресторану до потенційних відвідувачів, як заклик спробувати особливі кулінарні рішення у винятковій атмосфері», - написано в супровідному листі, що пояснуює причини, з яких критики присудили високу нагороду ресторану Must.

Ресторан Must відкритий у 2017 році в Київському ЦУМі на вул. Хрещатик. Легендарні мармурові сходи, про відсутність яких після реконструкції ЦУМу найбільше журилися в Facebook, частково переїхали в MUST — їх фігурні поручні служать основою для столу. Відкритою кухнею керує шеф-кухар Антон Васильєв, який в 16 років поїхав працювати кухарем на Аляску, потім отримував досвід в ресторанах Лондона, Амстердама і Нью-Йорка, а в Україні працював у всіх закладах мережі THE.