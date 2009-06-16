5-й канал переходить на літній режим роботи

Кілька проектів «5-го каналу» йдуть у відпустку. Подібна практика переходу на літню сітку відбувається на каналі щороку, повідомили УНІАН у прес-службі "П’ятого".

Зокрема, у найближчі два місяці відпочиватимуть «Ранок на «П’ятому», «Час економіки» та «5 копійок». Згідно із контрактом, перерву на літо робить також проект «Я так думаю з Анною Безулик».

Влітку у дещо «полегшеному» режимі працюватиме й інформаційна служба «5-го каналу». Але новини виходитимуть на каналі щогодини.

У зв’язку з тимчасовим зменшенням обсягів виробництва відбудуться й незначні зміни у штаті редакцій, проте масового скорочення, про яке ходять вперті чутки, не передбачається, наголошує прес-служба.

За винятком зазначених вище, решта проектів «П’ятого» залишається в програмній сітці і з’являтиметься в ефірі у звичний для наших глядачів час. А поновлення роботи усіх проектів заплановано на останній тиждень літа, коли традиційно активізується політичне і суспільне життя України, відзначили на "П’ятому"