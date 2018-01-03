Робітників "Укрпошти" у Харкові відзначили подарунками за сприяння звільненню заручників

16:27, 03 січня 2018
Суспільство
841

Також  за зразкове виконання службових обов’язків відзначили нагородами поліцейських, які брали участь у звільненні заручників.

Поліцейські вручили подарунки працівниками

Сьогодні у Харкові представники Національної поліції нагородили подарунками чотирьох громадян, які допомагали звільненню заручників. Троє з них – співробітники відділення «Укрпошти», в якому стався інцидент.

Читайте такожСуд відправив під варту на 2 місяці чоловіка, який вчора захопив заручників у Харкові

Як повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України, подарунками відзначили двох операторів відділеня, начальника того ж відділення «Укрпошти» та приватного підприємця.

«Окрім того, за зразкове виконання службових обов’язків та відданість Присязі наказами МВС нагрудні знаки «За відвагу в службі» отримали поліцейські, які брали участь у спецоперації зі звільнення заручників», - повідомили в поліції.

Також голова Національної поліції України Сергій Князєв подякував і громадянам, і співробітниками поліції за злагодженну співпрацю, завдяки якій вдалося затримати зловмисника.

Читайте такожЗахоплення заручників у Харкові: звільнений хлопчик розповів, що у злочинця нібито рак мозку

«Хочу сказати дуже теплі слова небайдужим офіцерам та громадянам в місті Харкові, які працювали чітко та злагоджено. На щастя, силовий захват був непотрібний. До такої безкровної реалізації призвела робота переговірників, психологів, а також повна взаємодія та комунікація між працівниками оперативного підрозділу та самими заручниками. За що їм – велике спасибі», - подякував Князєв.

Нагадаємо, 30 грудня в Харкові невідомий забарикадувався в будівлі відділення "Укрпошти", захопивши в заручники дев'ять дорослих і двох дітей. Згодом поліцейським вдалося звільнити заручників та затримати зловмисника. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Захоплення заручників у Харкові
Теги: #Укрпошта#заручники у Харкові#заручники укрпошті