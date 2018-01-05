Під Харковом покупців жахнула знахідка у консервах (фото)

Жителі Чугуєва Харківської області придбали у місцевому супермаркеті баночку бичків в томатному соусі. А на її дні виявили цвях.

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"Який жах пережили їдці (а серед них були й маленькі діти), коли на дні банки виявили пристойних розмірів цвях!", - ділиться з "ГородХ" враженнями родич покупців.

За словами чоловіка, до самого супермаркету у покупців претензій немає. Зазначається, що постраждали їдців немає.

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