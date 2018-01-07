"Широкий жест": волонтер пояснив, навіщо окупантам Кримський міст

Для Росії будується Кримський міст важливий, в першу чергу, з символічної та військової точок зору, і в останню чергу - з економічної. Про це повідомляє Главред з посиланням на заяву волонтера та засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги.

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На його думку, РФ важливо показати жителям Криму великий і широкий жест, щоб ті менше звертали уваги на все те погане, що сталося з ними за час окупації.

"Ще їм важливо показати настільки масштабний проект росіянам перед виборами Путіна - це накине йому пару відсотків до рейтингу. Крім того, їм потрібен спосіб перекидання до Криму військових сил і засобів. Ось це і є головні функції цього мосту. А щодо шкоди, то його, швидше, завдадуть складності, які цей міст несе для заходу і виходу суден з Азовського моря, особливо великих", - додав Дейнега.

Як повідомлялося раніше, у Росії влаштували істерику через заяви українського генерала про уразливості Кримського мосту.