Вбивство Ноздровської: суд не отримував клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному

У Вишгородському районному суді Київської області заявили, що не отримували клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів, які зібралися у приміщенні суду, повідомила його співробітниця.

Вона зазначила, що клопотання про обрання запобіжного суду не надходило.

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Як повідомляв УНІАН, зранку у Генеральній прокуратурі повідомили, що передали до Вишгородського райсуду клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому 8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської, й стверджували, що судове засідання розпочнеться сьогодні о 14.00.

Нагадаємо, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

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8 січня в поліції заявили про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня йому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у вбивстві адвоката було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського.

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві адвоката не признається в скоєнні злочину.