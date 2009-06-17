На міжбанку впав євро

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,6260/7,6485, на 12:00 ціни виросли до 7,6510/7,6555. На час закриття цінові рівні знизилися - 7,6435/7,6505 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 16:00 Нацбанк вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання з валютної пари USD/UAH – 7,6300.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2447/0,2457, на 12:00 звузився спред - 0,2448/0,2456. На час закриття торгів ціни впали до 0,2443/0,2451. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,2325 (-0,0075).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3918/1,2920, а на 16:00 впали до 1,3880/1,3882. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,6010/10,6280, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 10,6025/10,6205. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH пішли вниз - 10,5780/10,5965.