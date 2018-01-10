На Львівщині автівка з військовими потрапила у ДТП: один контрактник загинув, четверо – у лікарні

13:30, 10 січня 2018
Суспільство
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Військовослужбовець, який керував автомобілем, загинув на місці. 

На Львівщині внаслідок ДТП загинув молодий військовий

У Львівській області автомобіль з військовослужбовцями зіткнувся з автівкою Mitsubishi. Внаслідок ДТП один військовослужбовець загинув, ще четверо госпіталізовані з травмами.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Нацполіції області, дорожньо-транспортна пригода сталася о 05.30 біля села Когути Яворівського району.

Внаслідок зіткнення автомобіля Mitsubishi Carisma, за кермом якого перебував 27-річний мешканець Львівщини, з автомобілем «ВАЗ 2106», яким керував житель міста Києва, на місці загинув водій автомобіля «ВАЗ», отримали травми різного ступеню важкості четверо пасажирів «ВАЗу» віком 21-22 років, жителі Львівської, Рівненської, Хмельницької та Вінницької областей.

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Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк, у даній дорожньо-транспортній пригоді постраждали військовослужбовці-контрактники, один військовий загинув, ще четверо отримали травми і перебувають в лікарні.

Раніше повідомлялось, що львів’янку, яка збила патрульного, можуть відправити за грати на п’ять років. За вчинене їй загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

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Теги: #військові#ДТП#Львівщина