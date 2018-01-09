Львів’янку, яка збила патрульного, можуть відправити за грати на п’ять років

У Львові за фактом наїзду на поліцейських відкрите кримінальне провадження. Особу зловмисниці встановлено. За вчинене їй загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Франківський відділ поліції 7 січня близько 14.00 надійшла інформація про те, що на працівників Управління патрульної поліції Львівської області скоїла наїзд водій автомобіля «Пежо 208».

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Подія сталася на вулиці Генерала Чупринки. Жінка-водій порушила Правила дорожнього руху та не виконала законну вимогу поліцейських зупинитися. Вона продовжила рух, наїхала на правоохоронців та провезла одного з них на капоті автомобіля майже 500 метрів. Після цього поліцейський впав на проїзну частину та отримав тілесні ушкодження. Водій з місця події втекла.

Правоохоронці встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 26-річна львів’янка. Автомобіль згодом було виявлено неподалік будинку, де мешкає зловмисниця. Він поміщений на арештмайданчик.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.