На проспекті Перемоги в Києві горів магазин дитячого одягу

19:26, 17 червня 2009
Суспільство
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Пожежним знадобилася година

У Києві на проспекті Перемоги столичні рятувальники більше години гасили пожежу в магазині з продажу дитячого одягу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в місті Києві, інформація про те, що на проспекті Перемоги, 87, горить будівля, в якій розташовані ряд магазинів, в тому числі супермаркети «Сільпо» та «Фокстрот», надійшла сьогодні, 17 червня, о 12:53.

На місці пригоди з’ясувалось, що горить покрівля прибудованої двоповерхової будівлі магазину з продажу дитячого одягу. Виникла реальна загроза розповсюдження вогню на інші приміщення і магазини. Пожежники гасили вогонь більше години. В результаті оперативних та професійних дій рятувальників вогонь не вийшов за межі одного приміщення. Проте було повністю знищено покрівлю та пошкоджено речі, що продавались в магазині.

Остаточна причина займання наразі з’ясовується. За попередніми висновками, пожежа сталася внаслідок порушення правил пожежної безпеки при проведенні ремонтних робіт на покрівлі магазину.

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