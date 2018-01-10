На Донеччині після введення безвізу різко збільшився попит на закордонні паспорти

На Донеччині минулого року оформили рекордну кількість паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

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Про це повідомляє Головне управління Державної міграційної служби України у Донецькій області.

Зазначається, що у 2017 році до підрозділів Головного управління ДМСУ в Донецькій області звернулись для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон і отримали понад 114 тисяч жителів Донеччини.

При цьому зауважується, що у порівнянні з 2016 роком кількість бажаючих отримати закордонний паспорт збільшилась майже на 51 тисячу осіб. Попит в основному зріс за рахунок можливості подорожувати до країн Європейського Союзу без оформлення віз.

У відомстві наголошують, що адміністративні послуги надаються усім жителям Донецької області без виключення, при цьому паспорт громадянина України та документ для виїзду за кордон можуть оформити й отримати мешканці й непідконтрольної території.