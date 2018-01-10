У магазині Сум знайшли зошити з російською символікою (відео)

У Сумах на полицях одного з магазинів активісти виявили друковану продукцію з малюнками російської зброї, портретами Сталіна та георгіївськими стрічками.

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Олег Тевкун, власник магазину, де активісти виявили зошити з російською символікою, переконує, що така знахідка для нього самого стала цілковитою несподіванкою. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"На обкладинках шкільних зошитів в оздобленні триколорів, георгіївських стрічок та двоголових орлів красуються портрети Сталіна, російських правителів, сучасні зразки російської техніки", - розповідають журналісти.

Як повідомляв УНІАН, в одному з магазинів Дніпра були виявлені листівки з російським прапором і привітанням з "23 лютого".