Гройсман пообіцяв створення "людських умов" на КПВВ на Донбасі упродовж півроку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається, що за півроку на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі буде наведено лад і покращено умови для людей, які перетинають лінію зіткнення.

Про це глава уряду заявив журналістам на КПВВ «Гнутово» в Донецькій області.

«У мене є тільки одне питання. Питання створення нормальних людських умов до людей, які перетинають лінію зіткнення з тимчасово окупованими територіями», - сказав Гройсман.

За його словами, під час візиту на КПВВ він подякував особовому складу, який працює в непростих умовах, але «максимально якісно робить свою роботу».

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«Визначені пріоритети - створення нормальних умов. Голова обласної державної адміністрації Павло Жебрівський бере це під особистий контроль. Я думаю, що протягом шести місяців ми зможемо навести лад, створити нормальні умови для людей, щоб люди не відчували якогось дискомфорту», - додав прем’єр-міністр.

«Я сьогодні сказав і так буде, коли будуть взагалі ліквідовані пункти пропуску, але поки що тимчасово там будуть створені нормальні умови для людей», - резюмував Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня глава уряду доручив міністру з питань окупованих територій і тимчасово переміщених осіб Вадиму Чернишу забезпечити для громадян прийнятні умови перетину лінії розмежування в зоні АТО, а також на контрольно-пропускних пунктах з Кримом.

«Елементарних умов немає, антисанітарія. Люди, які перетинають лінію, - в тому числі діти, люди похилого віку... Під керівництвом Вадима Черниша наведіть там порядок. Це моя вимога. Потрібно на всіх пропускних пунктах навести порядок. Це принципово важливо», - сказав Гройсман.

Він наголосив, що пропускні пункти з окупованими територіями мають бути добре обладнані і «демонструвати єдиний український підхід до цінності людей».

За даними Держприкордонслужби, в середньому лінію розмежування в зоні АТО щодня перетинають від 20 до 60 тис. осіб, а також близько 2-5 тис. транспортних засобів.