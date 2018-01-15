До храму УПЦ МП у Тернополі принесли "закривавлені" іграшки

У Тернополі представники "Правого сектору" провели акцію, спрямовану проти Української православної Церкви Московського патріархату.

Зокрема, вони принесли до кафедрального собору собору Віри, Надії, Любові та матері їх Софії "закривавлені" іграшки, повідомляється на сторінці обласної організації ПС у Facebook.

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Зазначається, що таким чином активісти приєдналися до всеукраїнської акції, пов'язаної з подіями в Запоріжжі, де священик УПЦ МП відмовився відспівати трагічно загиблу дитину через те, що вона була хрещена в УПЦ Київського патріархату.

"Коли громадські активісти разом з тернополянами захотіли ввійти лише на подвір'я храму, їх не впустили, зустріли зі словами: "Ваш отєц диявол і молитесь ви дияволу" й одразу перекрили прохід. Як наслідок двоє жінок отримали незначні травми - їх побив промосковський монах", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, акція #принеси_ляльку почалася у Запоріжжі після трагедії, яка трапилася 31 грудня. 39-річний чоловік відчинив вікно на 8 поверсі та вистрибнув з нього. Якраз у цей момент із під'їзду виходили батько з дворічним сином. Самогубця впав прямо на хлопчика. Врятувати малюка медики не змогли.

Служитель Української православної церкви Московського патріархату, запрошений ритуальною службою, прямо під час поховання відмовився відспівувати дворічну дитину. Причина такого рішення - дитина хрещений священиками Київського патріархату.

Також її відмовилися відспівувати і в іншому храмі, тому це зробив служитель Київського патріархату.