ВООЗ презентує проект по боротьбі з туберкульозом

14:26, 20 листопада 2006
Суспільство
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22 листопада (середа)

16:00 - відбудеться   презентація для   ЗМІ першого в Україні «пілотного» проекту   по боротьбі з лікарсько-стійким туберкульозом.   Проект реалізується Всесвітньою Організацією Охорони   здоров`я при підтримці   Добродійного   фонду   «Розвиток   України».

У презентації візьмуть участь Олександр Миколайович Орда, Заступник міністра охорони здоров`я, Кестутіс Міськініс, Медичний радник по боротьбі з туберкульозом, представник ВООЗ в Україні,   Анатолій Олександрович Заболотний, Директор Добродійного фонду «Розвиток   України».

В ході   презентації журналістам буде надано вичерпну інформацію про проблему туберкульозу в Україні, а також презентований протокол боротьби з лікарсько-стійким туберкульозом, підписаний Міністерством охорони здоров`я.

Презентація проходитиме за адресою Мала Житомирська, 3-а (Майдан Незалежності).

Додаткова інформація і акредитація по тел. 8 0 50 328 08 78, e-mail: info@fdu.org.ua.

 

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