ВООЗ презентує проект по боротьбі з туберкульозом

22 листопада (середа)

16:00 - відбудеться презентація для ЗМІ першого в Україні «пілотного» проекту по боротьбі з лікарсько-стійким туберкульозом. Проект реалізується Всесвітньою Організацією Охорони здоров`я при підтримці Добродійного фонду «Розвиток України».

У презентації візьмуть участь Олександр Миколайович Орда, Заступник міністра охорони здоров`я, Кестутіс Міськініс, Медичний радник по боротьбі з туберкульозом, представник ВООЗ в Україні, Анатолій Олександрович Заболотний, Директор Добродійного фонду «Розвиток України».

В ході презентації журналістам буде надано вичерпну інформацію про проблему туберкульозу в Україні, а також презентований протокол боротьби з лікарсько-стійким туберкульозом, підписаний Міністерством охорони здоров`я.

Презентація проходитиме за адресою Мала Житомирська, 3-а (Майдан Незалежності).

Додаткова інформація і акредитація по тел. 8 0 50 328 08 78, e-mail: info@fdu.org.ua.