Як з допомогою СМС відродити Запорізьку Січ

Сьогодні, 19 червня, розпочинається акція зі збору коштів для завершення будівництва історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» на території Національного заповідника-острова «Хортиця».

Як повідомляв УНІАН, акція має назву «Відродимо Запорізьку Січ». Ініціаторами акції є заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, директор заповідника «Хортиця» Максим ОСТАПЕНКО та меценат та бізнесмен Євген ЧЕРНЯК.

Метою проекту є допомога по завершенню будівництва історико-культурного комплексу «Запорізька Січ», урочисте відкриття якого заплановане на 14 жовтня 2009 року на Покрову Пресвятої Богородиці (День українського козацтва).

Розповідаючи історію створення історико-культурного комплексу «Запорізька Січ», М.ТОМЕНКО сказав, що він мав честь підтримати початок будівництва, оскільки в 2005 році уряд Юлії ТИМОШЕНКО, в якому на той час він працював віце-прем’єр-міністром з гуманітарних та соціальних питань, виділив 5 мільйонів гривень на будівництво проекту.

«Завдяки підтримці уряду та меценатства Запорізького металургійного комбінату «Запоріжсталь», ми сьогодні маємо майже завершений архітектурний комплекс», - сказав М.ТОМЕНКО. Він також наголосив, що в умовах економічно кризи «не варто сподіватися на допомогу уряду та місцевої влади, а необхідно самостійно шукати способи завершити цей проект».

М.ТОМЕНКО переконаний, що «спільними зусиллями громадських діячів та бізнесменів буде зроблено все, щоб відкрити комплекс «Запорізька Січ» цього року на велике християнське свято - Покрову Пресвятої Богородиці, яка, як відомо була покровителькою козаків».

М.ТОМЕНКО від Фонду «Справедлива країна» та меценат Є.ЧЕРНЯК вже зробили перші внески - по 50 тисяч гривень - на завершення будівництва комплексу.

За інформацією прес-служби М.ТОМЕНКА, в ході кампанії планується розміщення телевізійних роликів, радіо реклами та рекламних банерів в Інтернет-просторі із закликами долучитися до будівництва, зателефонувавши або надіславши СМС. Телефонувати потрібно на номер: 8 900 300 10 90, СМС можна надсилати на короткий номер 1090. Вартість повідомлення з будь-якого оператора - 10 грн.

Також внески на підтримку добудови можна надсилати на рахунок Благодійного фонду «Хортиця» (Банківські реквізити: ідентифікаційний код 33610509, р/рах 26008810101 в ВАТ «МетаБанк», МФО 313582).