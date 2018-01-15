Хірурга під Києвом звинуватили у пиятиці під час роботи - поліція прокоментувала ситуацію (документ, відео)

13:29, 15 січня 2018
Суспільство
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Поліція показала результати огляду дитячого лікаря в Боярці, якого в мережі звинуватили у тому, що він був п'яним на робочому місці.

Батько дівчинки стверджував, що хірург був нетверезим / Скріншот

Звинувачення щодо дитячого лікаря не підтвердились – хірург дитячої лікарні у Боярці Київської області був тверезим. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП Київщини.

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"До поліції Київщини надійшло повідомлення від батька дитини про те, що лікар-хірург Київської обласної дитячої лікарні перебуває на чергуванні у стані алкогольного сп’яніння", - розповіли правоохоронці.

Для з’ясування всіх обставин на місце події прибула група реагування патрульної поліції. Під час проведення медичного освідування хірурга встановлено, що 78-річний лікар - тверезий, про що є відповідні документи.

фото facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області
фото facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області

Раніше Володимир Родіков, який привіз до медустанови свою доньку, повідомив у Facebook, що в обласній дитячій лікарні у Боярці хірург перебував у нетверезому стані на робочому місці. 

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Теги: #лікарня у Боярці#хірург у Боярці