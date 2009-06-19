Укртелеком міняє правила: дзвонити на міжмісто через «0»

З 14 жовтня 2009 року змінюється порядок набору міжміських і міжнародних напрямів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укртелекому».

За даними прес-служби, зміна порядку набору міжміських і міжнародних напрямів здійснюється відповідно до наказу Міністерства транспорту і зв`язку України від 29.09.2008 р. № 1200 «Про затвердження Плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України».

Також з 14 жовтня 2009 року для абонентів Київської області вводиться новий код зони «45» замість «044».

Тепер абонентові, щоб вийти на міжміську телефонну мережу або мережу мобільного оператора, необхідно буде замість міжміського префікса «8» набрати префікс «0», для виходу на міжнародну телефонну мережу - замість міжнародного префікса «8-10» необхідно буде набрати префікс «0-0».

«Тобто для того, щоб зателефонувати до іншого міста, іншої країни або на номер мобільного абонента, потрібно спочатку набрати цифру «0». Після набору «0» (із стаціонарного телефону) слід дочекатися безперервного сигналу і тільки потім здійснювати набір інших цифр – код потрібного міста або код мережі оператора мобільного зв`язку, без першої цифри «0» в існуючому коді, далі без інтервалу – номер телефону абонента», - говориться в повідомленні.

Так, наприклад, міжміський виклик абонента у Вінниці, який сьогодні виглядає як «8-0432 хххххх (номер абонента)», після 14 жовтня 2009 року виглядатиме «0-432 хххххх (номер абонента)». Щоб викликати абонента в Броварах Київської області, після 14 жовтня 2009 року необхідно буде набрати послідовність «0-4594 ххххх (номер абонента)», замість сьогоднішньої «8-04494 ххххх (номер абонента)». Виклик абонента мобільного зв`язку Utel після 14 жовтня 2009 року виглядатиме як «0-91 ххххххх (номер абонента)» (сьогодні 8-091 ххххххх (номер абонента)). Новий формат міжнародного виклику, наприклад, абонента в Москві, після 14 жовтня 2009 року виглядатиме як «0-07 495ххххххх (номер абонента)», тоді як сьогоднішній формат цього виклику виглядає як послідовність «8-107 495ххххххх (номер абонента)».

При цьому «Укртелеком» попереджає, що при здійсненні міжміського виклику «0» на початку номера має бути лише один – при випадковому наборі другого підряд «0» відбувається міжнародне з`єднання з відповідною тарифікацією (значно вищою – УНІАН).

Як наголошується в повідомленні, порядок здійснення міжнародного виклику на телекомунікаційну мережу України з-за кордону залишається незмінним.

Для зручності абонентів з 14 жовтня працюватимуть автовідповідачі. Також інформацію щодо порядку набору номерів телефонів можна буде дізнатися за номерами телефонів довідково-інформаційних служб компанії.