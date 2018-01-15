Майже третина українців допускають надання "особливого статусу" ОРДЛО для припинення війни – опитування

28,9% населення вважає, шо такий компроміс, як надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей, є прийнятним для припинення війни на Донбасі.

Про це йдеться у результатах опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Разом з тим, 47,8% опитаних вважає такий компроміс неприйнятним.

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Водночас такий компроміс, як внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної мови, вважає прийнятним для припинення війни на Донбасі 28,2% респондентів, тоді як 48,8% - неприйнятним.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком АР Криму та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.