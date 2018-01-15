У Дніпрі суд заарештував жінку, яка напала на ветерана АТО з молотком

В Дніпрі суд заарештував Марину Меншикову, яка в жовтні 2016 року з молотком напала на учасника АТО в театрі.

Як повідомляє «Радіо Свобода», даний факт журналістам підтвердила речниця обласного управління Національної поліції Ганна Старчевська.

За її даними, жінка залишатиметься під вартою на час проведення досудового розслідування. Як поінформувала речниця поліції, рішення суду не передбачає звільнення з-під варти після внесення грошової застави.

Читайте такожУ Дніпрі ветерани АТО блокували автовокзал через відмову у пільговому проїзді (відео)У жовтні 2016 року поліція Дніпра порушила кримінальне провадження через інцидент з учасником бойових дій на Донбасі у театрі опери та балету. За даними поліції, інцидент стався в антракті вистави: на балконі одна з проросійськи налаштованих відвідувачок вистави, побачивши бійця у формі, накинулась на нього з молотком. Боєць був у театрі разом з дружиною. За словами свідків, жінка «вигукувала щось про «русский мир» і нецензурно облаяла бійця та його дружину».

З театру опери та балету, де стався інцидент з побиттям учасника бойових дій, звільнили артистку хору Катерину Фондуроко, яка у соціальних мережах писала повідомлення на підтримку дій нападниці.

11 січня повідомлялось, що жінку, яка скоїла напад, затримали. Раніше її декілька разів затримували і відпускали, а потім вона втекла від правоохоронців.