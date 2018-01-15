Лутковська просить у Росії дозволу відвідати затриманих українських прикордонників в московському СІЗО

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо відвідин затриманих українських прикордонників, яких утримують у СІЗО «Лефортово».

Як повідомила прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, після особистої зустрічі з близькими родичами затриманих військовослужбовців Державної прикордонної служби України Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня, Лутковська звернулась до Москалькової щодо порушення низки їхніх прав.

«Під час бесіди родичі прикордонників повідомили, зокрема, про те, що слідчий, у провадженні якого перебуває справа українських прикордонників, відмовляє їм у наданні дозволу на зустріч із ними. Зустріч консульської посадової особи України із затриманими українцями відбулася за присутності співробітника слідчого ізолятора «Лефортово», який, за їхніми словами, забороняв їм спілкуватися рідною мовою і постійно переривав бесіду», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, мати Дзюбака повідомила про погіршення стану здоров’я її сина, у зв’язку з чим він потребує додаткового медичного обстеження і лікування.

«З огляду на викладене, прошу вас перевірити зазначену інформацію, і, в разі її підтвердження, вжити необхідних заходів в межах вашої компетенції для дотримання прав громадян України Дзюбака і Марцоня, зокрема, на надання зустрічі з близькими родичами, а також на спілкування з консулом рідною мовою. Також прошу сприяти у проведенні кваліфікованого медичного обстеження стану здоров’я Дзюбака і надання йому необхідної медичної допомоги», – зазначила Лутковська у своєму листі до омбудсмена РФ.

Користуючись нагодою, Лутковська вкотре запропонувала російській колезі продовжити практику спільних моніторингових візитів.

«Пропоную вам спільно здійснити моніторинговий візит до Херсонського слідчого ізолятора з метою моніторингу дотримання прав громадян РФ, військовослужбовців прикордонної служби ФСБ Росії Аскара Кулуба і Володимира Кузнєцова. У свою чергу просила б вас сприяти в організації моєї зустрічі з затриманими громадянами України Дзюбаком і Марцонем в слідчому ізоляторі «Лефортово», – йдеться у листі Лутковської.

Як повідомляв УНІАН, Державна прикордонна служба України заявила про зникнення 3 жовтня 2017 року двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

Водночас російські ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

12 жовтня стало відомо, що російська ФСБ звинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону.

Наприкінці жовтня викрадених прикордонників доставили у СІЗО «Лефортово» в Москві. Їх заарештовано до 5 лютого 2018 року.

25 січня Трубчевський районний суд Брянської області почне розглядати їхні справи по суті.