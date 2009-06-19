Україна неефективно використовує ядерне паливо - експерт

На українських АЕС вигоряє лише третина урану, що міститься в паливі, яке Україна щорічно купує в Росії на 370 млн. доларів. Дві третини урану, що залишилися, зокрема плутоній на мільярдні суми, вивозиться назад до РФ, для захоронення. Про це в інтерв`ю тижневику «Коментарі:» розповів старший науковий співробітник відділу «Циклотрон-U120» Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України Анатолій ШВЕДОВ.

«Ця країна (Росія) відпрацьоване паливо переробляє, одержуючи завидний економічний ефект. З економічної точки зору Україна і має розвивати сектор ядерних досліджень і технології для отримання аналогічного економічного ефекту. Є, правда, вихід - продовжувати, як було, і віддавати мільярди доларів на сторону», - говорить учений.

Крім того, на думку А.ШВЕДОВА, головні проблеми в галузі вітчизняних атомних досліджень мають адміністративно-політичний характер. «Весь світ, без винятку, розвиває ядерні технології, ми ж наполегливо вдаємо, що таких в Україні немає. При цьому ми називаємо себе без`ядерною державою, маючи і парк ядерних реакторів промислового типа, і дослідницькі ядерні установки. Ось вже 18 років якось сором’язливо говоримо про необхідність створення повного ядерно-паливного циклу. При цьому так досі й не сформулювали наукову концепцію розвитку ядерної галузі в Україні", - зазначає А.ШВЕДОВ.