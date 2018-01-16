На Львівщині біля житлового будинку утворилося провалля на місці колишньої нафтової копанки (фото)
13:38, 16 січня 2018Суспільство
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Наразі проводяться роботи щодо облаштування колишньої нафтової копанки в безпечний стан.
На місці події працювали спеціалісти / фото zik.ua
У Бориславі Львівської області на вул. В.Великого, 10, неподалік житлового будинку утворилось провалля.
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На місце події виїхали спеціалісти, передає ZIK з посиланням на Бориславську міськраду.
За результатами обстеження встановлено, що це провалилась колишня копанка глибиною до 10 м. Наразі проводяться роботи щодо її облаштування в безпечний стан.
Як повідомляв УНІАН, на Львівщині після незначного землетрусу вночі проти суботи, 30 вересня, утворилося велетенське провалля.
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