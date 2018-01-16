"Ви бачите обличчя солдатів": в штаб-квартирі НАТО відкрилася фотовиставка про війну на Донбасі (фоторепортаж)

В штаб-квартирі НАТО відкрилася фотовиставка «Обличчя миру» відомого волонтера Дмитра Муравського.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, виставка викликала значну увагу з боку працівників альянсу. В рамках заходу також була представлена книга Муравського «Через війну. Погляд волонтера», яка видана англійською мовою.

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Відкриваючи виставку, помічник генерального секретаря з питань публічної дипломатії, посол Таджан Улгем висловив думку, що фотографії «надають справжнє відчуття того, що може створити війна». «Ми можемо бачити драму, у той же час ми можемо бачити в очах надію на майбутнє. Всі ці фото відображують труднощі в Україні після незаконної та нелегальної анексії Криму та конфлікт, який триває на сході України», - сказав представник альянсу. При цьому він наголосив, що для міжнародної спільноти важливо «дотримуватися наших принципів та поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країн».

Майор нідерландської армії Сібрен Волф говорить, що «дуже вражений фотографіями». «Це дуже гарна ідея - показати в НАТО, що на справді відбувається в Україні. Ви бачите обличчя солдатів, які вже довгий час знаходяться у важкій ситуації. Ви бачите їх очі. Це дуже гарні фотографії, і дуже гарна виставка», - поділився він своїми враженнями.

Один з організаторів виставки, голова благодійного фонду Інформаційно-координаційний Центр Оксана Гаврилюк зазначила, що мета цієї виставки - показати суспільству за кордоном, що таке війна, показати, що це – «звичайні люди, вчорашні вчителі, випускники військових вузів, кандидати наук, які зараз командують мінометною батареєю, це молоденькі дівчата, які вже під час війни отримали чорні берети морської піхоти, але всі вони позитивні, прекрасні». «Ми хочемо показати, що всі, хто просто живе, п’є каву, кохає, займається своєю родиною, повинні бути вдячними і розуміти, що відбувається на сході України», - наголосила вона.

В коментарі УНІАН Муравський висловив переконання, що «ми робимо те, що ми повинні робити». «Я впевнений, що ми отримаємо необхідний результат. А це – більш глибше розуміння того, що відбувається у нас на сході. Якщо люди, які ухвалюють рішення, які впливають на рішення трішки глибше та уважніше подивляться на фото, почитають книгу, я думаю, що їх позиція стосовно того, що відбувається, буде більш об’єктивною. І це те чого ми хочемо, щоб вони дивилися на ситуацію трішки нашими очима, очима тих людей, які там знаходяться, очами хлопців, які сидять в окопах, і розуміли, що те, що ми робимо, робиться і для Європи, а не тільки для нас. Ми повинні зупинити орду, яка насувається зі сходу. Це - місія України», - сказав він.

Представник України при НАТО, посол Вадим Пристайко в коментарі УНІАН наголосив, що за три роки війни на сході України «у людей втрачається відчуття гостроти того, що в Європі відбувається такий конфлікт». «Така виставка, яка без надриву показує людей в дикому для нас оточенні, це як раз те, що нам потрібно. Якщо ми показуємо, що це – кримський татарин, а це – етнічний угорець, людина, яка повертається після 24 годинного бою, відстоюючи незалежність України, це те, що ми, як посольство, не могли б зробити, і це те, що робить наш художник. «Це справляє серйозне враження на людей», - підкреслив український дипломат.