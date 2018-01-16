Доба в АТО: три обстріли бойовиків, втрат серед особового складу немає
Зокрема, на Луганському напрямку противник вів вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів по захисниках Зайцевого.
Ситуація в районі проведення АТО знаходиться під контролем Збройних сил України.
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За минулу добу бойовики здійснили 3 обстрілу опорних пунктів Збройних сил України, в результаті яких жоден український солдат не загинув і не був поранений, йдеться в повідомленні прес-центру штабу антитерористичної операції на сторінці в Facebook.
"За минулу добу напруга уздовж лінії зіткнення дещо послабився, проте російсько-окупаційні угруповання не змогли повною мірою забезпечити режим перемир'я", - відзначають в прес-центрі.
Зокрема, на Луганському напрямку противник вів вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів по захисника Зайцевого.
На Донецькому напрямку противник застосував 82-мм міномети, кулемети і стрілецьку зброю в районі Широкіно. Поблизу Кам'янки позиції українських військових були обстріляні бойовиками з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На інших ділянках порушень режиму тиші не зафіксовано.