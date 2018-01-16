"Наш клас жив мирно без тебе": учні школи на Запоріжжі зняли на відео поведінку агресивного однокласника (відео)
Хтось із класу запропонував хлопчику стулити рота, після чого той накинувся на однокласника.
У селі Осипенко Запорізької області розгорівся шкільний скандал через учня, який поводиться агресивно.
Мами учнів в третього класу поскаржилися, що хлопчик зриває уроки та нападає на дітей, передає ТСН.ua.
Журналісти отримали відео уроку з охорони праці. На ньому видно, що хлопчик голосно протестує проти початку уроку. Діти починають з ним словесну перепалку.
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Класний керівник деякий час не втручалася у голосну розмову, а згодом спробувала заспокоїти хлопчика, пригрозивши викликати його бабусю.
Як відомо, хлопчик близько року втратив маму й перебуває під опікою у бабусі. У листопаді його перевели до цього класу із паралельного.
"Наш клас жив мирно й дружно без тебе. І нема чого тут свої правила висувати", - каже на відео вчителька.
Решта дітей її підтримали. Хлопчик також не змовчав, й хтось із класу запропонував йому стулити рота, після чого хлопчик встав і жбурнув підручником в однокласника.
Як повідомляв УНІАН, у Києві восьмирічний хлопчик лупцює однолітків, вчителів та керівництво школи - відкрито 12 кримінальних справ.