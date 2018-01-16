Україна приєдналася до глобальної системи контролю за незаконним обігом наркотиків і зброї

Державна фіскальна служба і Управління боротьби з наркотиками і злочинністю (УНЗ) ООН підписали меморандум про взаєморозуміння, який дозволить Україні приєднатися до глобальної системи контролю за міжнародними контейнерними перевезеннями для запобігання нелегального обігу наркотиків та зброї.

Відповідний меморандум підписали в.о. голови ДФС Мирослав Продан і директор Департаменту аналізу та громадських зв'язків Управління боротьби з наркотиками і злочинністю (УНЗ) ООН Жан-Люк Лемайо.

«Сьогодні підписано документ, який дозволить відкрити нову сторінку у протидії незаконному переміщенню наркотиків, зброї та інших заборонених речей через державний кордон України», - сказав під час підписання документа Продан.

Він зазначив, що участь нашої країни в глобальній програмі контролю за контейнерними перевезеннями дозволить приєднатися до спільних зусиль багатьох країн світу, які за підтримки ООН борються з транснаціональною злочинністю.

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«Ми йшли до цього з 2015 року ... Митні органи України отримають можливість відстежувати контейнерні перевезення по всьому світу», - сказав Продан.

За словами керівника ДФС, у 2017 році митницями було оформлено 4,8 млн контейнерів, які ввозилися в Україну, і було виявлено 1200 фактів перевезення наркотичних речовин, 900 фактів незаконного переміщення зброї та боєприпасів.

Як повідомляв УНІАН, за словами Продана, з огляду на значний транзитний потенціал території України, зокрема, її морських портів, приєднання нашої країни до Програми ООН з контролю за контейнерами могло б стати дієвим інструментом підвищення безпеки контейнерних перевезень по території Української держави.

За оцінками уряду, транзит товарів через територію України за сприятливих логістичних умов може збільшитися у 20 разів і досягти 300 млрд дол.