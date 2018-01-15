Іграшка з сюрпризом: на Харківщині контрабандисти намагалися переправити наркотики в ляльці (фото)

16:48, 15 січня 2018
Інциденти
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При огляді 43 пакети із коноплею було виявлено у голові ляльки, ведуться слідчі дії.

Предмети правопорушення передані до правоохоронних органів / kh.sfs.gov.ua

Харківські митники на митному посту «Пісочин» в оригінальній схованці знайшли 43 пакети із коноплею.

Як повідомляє, головне управління ДФС у Харківській області, під час проведення рентген - сканування експортного міжнародного експрес відправлення , в якому згідно з аявлених документів знаходилась Folk Ukrainian Doll  лялька, було встановлено, що голова ляльки має неоднорідні кольорові вкраплення відносно рук та ніг, які свідчать про можливу наявність органічних речовин. 

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"Після цього, митники залучили службового собаку за кличкою «Любомир», який спрацював на вищезазначену ляльку. При подальшому огляді у голові ляльки, було виявлено 43  прозорих поліетиленових пакети з насінням коноплі", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, ведуться слідчі дії. Предмети правопорушення передані до правоохоронних органів.

Раніше на Донеччині було затримано чотирьох учасників наркоугруповання, що діяло під прикриттям поліції.

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Теги: #лялька з наркотиками#наркотики в ляльці