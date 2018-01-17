Петиція про закриття київських шкіл на карантин зібрала 10 тисяч підписів

Електронна петиція про закриття шкіл Києва та області на карантин у зв'язку з епідеміологічною ситуацією набрала понад 10 тисяч голосів та була прийнята до розгляду, повідомляє прес-служба Київської міської ради.

За інформацією на сайті Київради, наразі петиція зібрала 10737 підписів, при мінімально необхідних для розгляду 10 000.

Зазначається, що Київський міський голова Віталій Кличко вже доручив постійним комісіям Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту, а також з питань охорони здоров’я та соціального захисту розглянути електронну петицію в установленому порядку.

Читайте такожДо Польщі потрапив вірус кору: захворіли шестеро українських заробітчан - ЗМІАвторка петиції Ольга Довженко наводить дані інформаційного бюлетеня Українського центру контролю і моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я, згідно з якими у грудні 2017 року всього за тиждень на грип і ГРВІ захворіли 192 тисячі 724 українці, з них - 71,6% діти до 17 років.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Київській області (838,8 на 100 тисяч населення), найменше - в Тернопільській (224,0 на 100 тисяч населення).

10 січня повідомлялось, що у Києві не щеплених від кору дітей не допускатимуть до навчання у школах та відвідування дитячих садків. Про це повідомив на брифінгу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, посилаючись на рішення Комісії техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій в місті Києві.

Поворозник наголосив, що на сьогодні у столичних навчальних закладах карантин не оголошується, але запроваджуються запобіжні та профілактичні заходи для недопущення епідемії кору.